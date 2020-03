Am Montag teilte Katy Perry (35) mit, dass ihre Großmutter Ann Pearl Hudson am vergangenen Wochenende gestorben ist – nur wenige Tage nachdem sie ihren Fans von ihrer Schwangerschaft erzählt hatte. Ob Oma Ann ebenfalls von den Neuigkeiten erfahren durfte und die Sängerin ihr damit ein letztes Lächeln ins Gesicht gezaubert habt? Ja! Katy hatte noch die Gelegenheit, ihr mitzuteilen, dass sie Uroma wird.

Aktuell ist die Musikerin in Australien unterwegs, wo sie in der TV-Show The Project über den emotionalen Moment mit ihrer geliebten Oma berichtete. "In meiner unmittelbaren Familie ist es das erste Mal, dass wir einen Verlust verkraften müssen. Und sie war 99 Jahre alt", erzählte die Verlobte von Schauspieler Orlando Bloom (43). Vor ihrem Abflug nach Down Under habe sie Ann einen Besuch abgestattet – offenbar bereits mit dem Wissen, dass ihre Oma bald sterben wird. "Ich musste mich verabschieden und ihr sagen, dass ich ein Kind erwarte, bevor ich tatsächlich nach Australien aufgebrochen bin."

So sehr sie Anns Tod auch schmerzt, Katy glaube fest daran, dass die Toten einen niemals ganz verlassen: "Es ist doch interessant, eine Seele kommt auf die Welt, eine andere Seele geht." In ihrer Vorstellung gebe es eine Art Warteraum, in dem sich die kommende und die verschwindende Seele treffen. "Und ich hoffe, dass Oma der neuen Seele einen Kuss auf die Stirn gegeben hat."

Instagram / katyperry Katy Perry, Sängerin

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im August 2019

Instagram / katyperry Katy Perry und ihre Oma Ann Pearl Hudson

