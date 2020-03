Große Trauer bei Katy Perry (35)! Momentan könnte die erfolgreiche Musikerin eigentlich auch privat nicht glücklicher sein: Die Verlobte von Schauspieler Orlando Bloom (43) erwartet ihr erstes Kind. Während sie schon bald ein neues Leben auf dieser Welt begrüßen kann, musste sich die US-Amerikanerin jetzt aber auch von einem geliebten Menschen verabschieden: Am Sonntag ist Katys Großmutter Ann Pearl Hudson verstorben!

Am Montag teilte Katy eine Bilderreihe auf Instagram, die sie mit ihrer Großmutter zeigt. Die Fotos mit der im Alter von 99 Jahren Verstorbenen kommentierte die werdende Mutter mit emotionalen und nachdenklichen Zeilen: "Falls es ein Leben nach dem Tod mit einen Warteraum für das Kommen und Gehen gibt, frage ich mich, ob die Seele, die darauf wartet, in meine Welt zu kommen, einen Kuss von meiner süßen Oma auf die Stirn bekommt, die gestern diese Erde verlassen hat. Mein Herz hofft es", gedenkt die 35-Jährige ihres Familienmitglieds.

In vielen weiteren Paragrafen erläutert Katy, dass Ann sie mit aufgezogen habe und ihr absolutes Vorbild war: "Ann Pearl Hudson war eine Kämpferin. Sie überlebte die Weltwirtschaftskrise, zog drei Kinder alleine als Näherin groß und machte G-Strings für Showgirls und andere solche Charaktere in Vegas. Sie war immer authentisch", erinnert sich die Songwriterin an die Zeit mit ihrem Familienoberhaupt zurück!

Instagram / katyperry Katy Perry und ihre Großmutter

Instagram / katyperry Ann Pearl Hudson und Orlando Bloom

Instagram / katyperry Ann und Katy Perry



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de