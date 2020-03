Das große Rätselraten ist endlich wieder im Gange! Seit Dienstagabend flimmert die lang ersehnte zweite Staffel von The Masked Singer über die Bildschirme. Noch neun kostümierte Prominente sind aktuell im Rennen. Um herauszufinden, wer unter den Verkleidungen steckt, stehen Ratefreudigen lediglich die Singstimmen und wenige Hinweise zur Verfügung. In der Auftakt-Sendung will das "The Masked Singer"-Studiopublikum einen Star bereits enttarnt haben!

Promiflash war während der Show ebenfalls live vor Ort und erkundigte sich in den Werbepausen nach den heißen Tipps der Zuschauer. Ein Name fiel besonders oft: "Der Dieter Hallervorden könnte das Chamäleon sein", mutmaßte ein "The Masked Singer"-Fan und war mit dieser Vermutung nicht der einzige in den Zuschauerreihen. Auch beim offiziellen Tipp-Rating des Senders steht der Schauspieler inzwischen auf Platz eins.

Der Gesang lässt darauf schließen, dass es sich wirklich um Didi handelt. Die Chamäleon-Stimme klingt nach der eines älteren Mannes. Außerdem verrät das Reptil in einem Indizien-Video: "Unter dieser Maske können meine unterschiedlichen Gesichter endlich zu einem werden." Diese Aussage könnte sich auf Dieters zahlreiche Kunstfiguren beziehen, die er über die Jahre in seinen Comedy-Shows verkörpert hat. Oder auch auf seine ernsteren Rollen als Schauspieler.

Das Chamäleon in "The Masked Singer"

Hannes Magerstaedt/Getty Images Dieter Hallervorden, Comedian und Schauspieler



