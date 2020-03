Stürzt sich Colin Firth (59) etwa wieder ins Dating-Leben? Seit Mitte Dezember ist bekannt, dass sich der Schauspieler und seine Frau Livia Giuggioli (50) getrennt haben – und das nach 22 Jahren Ehe. Der Grund für das Beziehungsende: Die Filmproduzentin betrog den "Bridget Jones"-Star angeblich elf Monate mit einem italienischen Journalisten. Obwohl sich die langjährigen Partner danach wieder versöhnten, war ihr Bündnis nicht mehr zu retten. Nun scheint es, als würde Colin mit einer neuen Dame an seiner Seite nach vorne schauen!

Neue Paparazzi-Aufnahmen, die unter anderem Just Jared vorliegen, zeigen den Briten am Samstagnachmittag mit einer Unbekannten. Nach einem gemeinsamen Spaziergang durch Londons Straßen machten die zwei bei einer Kunstausstellung halt. Der Oscar-Preisträger wirkte in der Nähe der Brünetten äußerst gut gelaunt – die zwei verstanden sich offenbar prächtig und lachten zudem, was das Zeug hielt! Am Ende ihre Verabredung tauschten der 59-Jährige und seine Begleiterin zudem eine innige Umarmung aus. Danach gingen sie allerdings getrennte Wege.

Ob es sich dabei um ein Date handelte, ist derzeit unklar – bisher stehen Statements von Colin bezüglich seines Privatlebens noch aus. Fest steht allerdings, dass sich der Filmstar nach wie vor gut mit seiner Ex versteht. So feierten die zwei nach ihrer Trennung sogar zusammen Silvester.

Getty Images Livia und Colin Firth, 2019

Getty Images Colin Firth 2018 in London

Getty Images Colin Firth, Filmstar

