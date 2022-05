True-Crime-Fans aufgepasst! In den vergangenen Jahren hatte der Kriminalfall um Michael Peterson und seiner Frau Kathleen für großes Aufsehen gesorgt. Nachdem seine Ehefrau 2001 bei einem Treppensturz ums Leben gekommen war, wurde der Schriftsteller zum Tatverdächtigen. Netflix veröffentlichte sogar eine Dokumentation über den dramatischen Vorfall. Jetzt wurden die Geschehnisse in der Serie "The Staircase" verfilmt – und zwar mit Colin Firth (61) in der Hauptrolle!

Am 5. Mai wird die erste Folge der neuen Produktion auf Sky Atlantic ausgestrahlt, wie in einer Pressemitteilung des Pay-TV-Senders berichtet wird. Colin Firth spielt in der Show den Tatverdächtigen Michael Peterson, Kathleen wird von Toni Collette (49) verkörpert. In der Serie wird der aufsehenerregende Fall über den mysteriösen Tod Kathleens in acht Episoden erneut aufgerollt. Darin wird besonders der Zwist innerhalb der Patchworkfamilie beleuchtet.

Neben Colin und Toni sind noch weitere Topstars mit an Bord: Juliette Binoche (58), bekannt aus "Chocolat", Game of Thrones-Star Sophie Turner (26) und Prominachwuchs Patrick Schwarzenegger (28) sind ebenfalls dabei. Nach der Weltpremiere am 5. Mai wird wöchentlich eine Folge ausgestrahlt und im Streamingbereich abrufbar sein – zunächst jedoch in der Originalfassung. Ab Juli gibt es die Serie dann auch auf Deutsch zu sehen.

Anzeige

Sky Atlantic Colin Firth und Toni Collette in "The Staircase"

Anzeige

Getty Images Colin Firth bei der Premiere von "The Staircase"

Anzeige

Sky Atlantic Szene aus "The Staircase"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de