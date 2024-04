Neuer "Bridget Jones"-Teil: Deswegen toben die Fans bereits!

Bridget Jones ohne Colin Firth (63)? Das ist für viele Fans unvorstellbar! Nachdem bekannt wurde, dass ein vierter Teil der beliebten Romantik-Komödie erscheint, war die Freude bei vielen groß. Schnell wurde aber klar: Mark-Darcy-Darsteller Colin soll auf der Darstellerliste fehlen. Einige User äußern ihren Unmut darüber nun auf der Plattform X. "'Bridget Jones 4' ohne Colin? Nein danke!", schreibt ein Nutzer. "Ich denke, meine Mama und ich werden den neuen Film boykottieren, wenn Colin nicht dabei ist", ergänzt ein weiterer. Fans sind besorgt, dass die neue Produktion sich an der Buchvorlage orientiert.

Autorin Helen Fielding (66) steckt hinter der Romanreihe von "Bridget Jones". In dem vierten Teil des Buchs stirbt Mark, kurz nachdem Bridget zum zweiten Mal Mama wurde. Die Geschichte dreht sich darum, wie die Witwe als alleinerziehende Mutter in der Datingwelt zurechtkommt. Und die Fans vermuten, dass die Verfilmung genau dieser Story folgen könnte. "Die Enttäuschung, die ich empfinde, weil Colin im nächsten Teil nicht zurückkommt, ist unbeschreiblich groß. Und dann auch noch, weil Bridget Witwe wird – ich bin untröstlich", äußert sich ein User im Netz enttäuscht. "Sieht ganz danach aus, als würden sie dem Buch folgen und Colin wird nicht dabei sein – worin liegt also der Sinn, den Film zu sehen?", schreibt ein weiterer.

Immerhin Hauptdarstellerin Renée Zellweger (54) blickt voller Vorfreude auf ihr Comeback. "Renée freut sich darüber, Bridget zurückzubringen. Sie liebt den Charakter so sehr", plauderte ein Insider gegenüber Daily Mail aus. Ein weiterer Lichtblick ist: Hugh Grant (63) ist offenbar als Daniel Cleaver mit an Bord der Fortsetzung. Die Dreharbeiten sollen für den vierten Teil bereits im Mai in London starten.

Getty Images Colin Firth, September 2016

Getty Images Hugh Grant, Renée Zellweger und Colin Firth, April 2001

