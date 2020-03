Auch in der brandneuen Die Höhle der Löwen-Staffel begeistert Ralf Dümmel (53) wieder mit seinem Feuer! Bereits in der allerersten Folge am Dienstagabend stach der Hanseat wieder durch seine berühmte Begeisterungsfähigkeit hervor: Während der Präsentation der Anti-Rost-Paste Rostdelete konnte der Investor sich nur mit Mühe auf seinem Stuhl halten – und gab mal wieder ein blitzschnelles Gebot ab, das die Gründer nicht minder begeistert annahmen. Dafür wurden sie prompt mit einem berüchtigten Dümmel-Jubelschrei belohnt. Doch auch für die Rostdelete-Tüftler hätte der Pitch nicht besser verlaufen können!

Wie Robert und Frank Lehmkuhl jetzt im Promiflash-Interview ausplaudern, wollten sie nämlich unbedingt mit dem Unternehmer aus Bad Segeberg zusammenarbeiten! "Wir sind superzufrieden mit unserem Löwen, Ralf war schon vor der Aufzeichnung unser Wunschlöwe", betont das Vater-Sohn-Duo. Und tatsächlich wurden sie auch nicht enttäuscht: Die Zusammenarbeit läuft offenbar schon wie am Schnürchen! "Wir haben gemeinsam mit Ralf und seinem Team alles dafür getan, dass Rostdelete jetzt in so vielen Geschäften erhältlich ist. Wir sind erleichtert, dass alles wie geplant geklappt hat und freuen uns auf die ersten Rückmeldungen der Kunden."

Nicht nur bei den Gründern wird Ralf am häufigsten als Liebling genannt – auch die Zuschauer lieben den Unternehmer heiß und innig! Wie eine Promiflash-Umfrage während der vergangenen Staffel zeigte, war Ralf mit Abstand der beliebteste Löwe 2019. Ist er auch euer Favorit? Stimmt ab!

Anzeige

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Robert und Frank Lehmkuhl von Rostdelete

Anzeige

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Robert und Frank Lehmkuhl von Rostdelete

Anzeige

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Ralf Dümmel in der neuen Staffel "Die Höhle der Löwen"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de