Der vergangene Dienstag war für Stefanie Heinzmann (31) gleich doppelt aufregend! Neben neun weiteren maskierten Promis durfte die Musikerin in der Auftaktshow der neuen The Masked Singer-Staffel auftreten. Ihr aufwendiges Dalmatiner-Kostüm musste sie jedoch schon am selben Abend wieder ablegen, nachdem sie im Zuschauervoting von allen Kandidaten die wenigsten Stimmen ergattern konnte. Besonder bitter: Damit ist die Musikerin nicht nur als erste aus der Staffel geflogen – sie hatte just an jenem Tag auch noch Geburtstag! Doch konnte Stefanie ihren Ehrentag trotz ihres "The Masked Singer"-Auftritts überhaupt feiern?

Zumindest tagsüber war das nicht möglich – die Soulsängerin war mit Proben beschäftigt! "Ich habe den ganzen Tag als Dalmatiner verbracht, durch die ganzen Proben", schilderte sie im Anschluss an die Show im Beisein von Promiflash. Richtiges Feiern hätte sich eh schwierig gestaltet! "Viele Freunde wussten natürlich nicht, dass ich hier war, deshalb musste ich ein bisschen lügen, aber ich habe versucht, sehr offen zu sein", verriet Steffi weiter. "Wenn mir Leute einen schönen Tag gewünscht und gefragt haben, was ich denn heute mache, hab ich gesagt: 'Ach, ich chille!' Aber da war ich gerade in der Garderobe. Also ich habe nicht gelogen."

Offenbar scheinen Kandidaten, die an ihrem Geburtstag bei "The Masked Singer" auftreten, schlechte Karten zu haben. Auch Schlagersängerin Stefanie Hertel wurde in der vergangenen Staffel an ihrem 40. Ehrentag unter ihrem Kostüm entlarvt. "Es ist einerseits traurig, weil die Familie zu Hause sitzt und die natürlich nicht Bescheid wussten [...]. Es ist aber natürlich was ganz Besonderes, seinen 40. Geburtstag hier zu feiern. So viele Menschen – das hat was", zeigte sie sich damals dennoch happy.

Anzeige

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Stefanie Heinzmann bei "The Masked Singer" 2020

Anzeige

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Stefanie Heinzmann bei "The Masked Singer" 2020

Anzeige

David Hecker - Pool/Getty Images Stefanie Hertel im Oktober 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de