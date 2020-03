Seit wenigen Minuten ist es offiziell: Xavier Naidoo (48) ist kein Teil der DSDS-Jury mehr. Seit zwei Staffeln urteilte er über das Können der Kandidaten an der Seite von Oana Nechiti (32), Dieter Bohlen (66) und Pietro Lombardi (27). Ein Clip, der im Netz die Runde macht, beendete seine Arbeit bei dem Format allerdings: Darin singt der Musiker einen Song mit einem umstrittenen Text, den viele Zuhörer als rassistisch empfanden. Der Sender hat die Konsequenzen gezogen und den Sänger aus der Show geschmissen. Jetzt gibt es auch ein erstes offizielles Statement von der Geschäftsführung!

RTL bestätigte nun Xaviers Sendungsrauswurf in einer Pressemitteilung: "RTL steht für Vielfalt im Programm. Wir sind Verfechter der Meinungsfreiheit. Dazu gehört aber auch, dass wir jede Form von Rassismus und Extremismus entschieden ablehnen", erklärte Geschäftsführer Jörg Graf. Die Videos hätten das Team massiv irritiert. Der Sender habe Xavier die Möglichkeit gegeben, seine Äußerungen öffentlich und live bei RTL zu erklären, doch die Anfrage blieb bisher unbeantwortet. "Gerade diese Diskussion fänden wir wichtig, da für uns die Aussagen im Video und seine Kommentierung danach überhaupt nicht zusammenpassen. Daher haben wir uns entschieden, ihn für die kommende Liveshow von DSDS auszuschließen", beendete Graf seine Erläuterung.

Eigentlich hätte Xavier am kommenden Samstag bereits am Jury-Pult der ersten Live-Show gesessen, in der die Top-7-Kandidaten antreten. Ob es für den 48-Jährigen Ersatz geben wird oder, ob die Jury zu dritt weiterarbeiten wird, ist bisher noch nicht offiziell geklärt.

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Die Jury von DSDS 2020

Anzeige

Getty Images Xavier Naidoo, Sänger

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Xavier Naidoo, DSDS-Juror

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de