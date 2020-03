Xavier Naidoo (48) ist kein Juror mehr bei DSDS! Seit zwei Staffeln sitzt der Sänger an der Seite von Dieter Bohlen (66) am Jurypult und bewertet Nachwuchstalente. Damit ist jetzt aber Schluss: Ein Clip, der im Netz die Runde macht, sorgte bei vielen Usern für Verwirrung: Xavier singt darin einen Song mit einem sehr umstrittenen Text. Viele Fans warfen ihm daraufhin Rassismus vor. Jetzt hat auch RTL auf diese Kritik reagiert und Xavier aus der DSDS-Jury geworfen.

Wie in der Show RTL exklusiv bekannt gegeben wurde, hat der Sender sich dazu entschieden, dass Xavier von jetzt an nicht mehr dabei sein wird. Schon vor einigen Stunden hatten RTL im Netz verkündet, dass sie die Rassismus-Anschuldigungen ernst nehmen und haben von dem Musiker ein Statement verlangt. Das hatte Xavier dann wenig später auch geliefert. Auf Facebook erklärte er, sein Liedtext sei falsch interpretiert worden. An dem Unmut der DSDS-Fans hat das aber offenbar nichts geändert.

Eine Stellungnahme zu seinem DSDS-Aus gibt es von Xavier bisher noch nicht. Welche weiteren Auswirkungen das auf die Show haben wird, ist noch nicht bekannt. Das Casting-Format startet am Samstag in die Live-Shows – und schon da wird der 48-Jährige nicht mehr dabei sein.

TVNOW / Stefan Gregorowius Die DSDS-Jury am Strand

Getty Images Xavier Naidoo beim Photocall für "Sing meinen Song", Februar 2015

TVNOW / Stefan Gregorowius Xavier Naidoo als DSDS-Juror

