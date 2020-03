Germany's next Topmodel-Kandidatin Anastasia ließ beim diesjährigen Umstyling die meisten Haare: Sie trennte sich von ihrer langen Mähne und bekam einen kurzen Bob verpasst. Viele ihrer Konkurrentinnen, deren Verwandlung deutlich weniger drastisch ausfiel, haben sich schon wieder von ihrem GNTM-Style verabschiedet. Aber auf Anastasias Kopf hat sich seit den Dreharbeiten nichts getan. Promiflash verriet sie jetzt, ob ihre Fans demnächst erneut mit einer haarigen Veränderung rechnen müssen.

"Ich glaube, dass ich meinem neuen Look auf jeden Fall treu bleibe. Ich habe mega Bock auf die Frisur, ich habe auch Lust, damit zu arbeiten", schwärmte die Berlinerin bei der Premiere von Eric Stehfests (30) Film "9 Tage wach" gegenüber Promiflash. Anscheinend weint sie ihren langen Haaren keine Träne nach und kann sich auch gar nicht mehr vorstellen, sie zukünftig wieder so zu tragen. Sie fühle sich superwohl mit ihrem Bob: "Ich finde, das passt einfach super zu meinem Look und ich liebe es."

Dabei hatte sie der radikale Schnitt zunächst viel Überwindung gekostet und sie zum Weinen gebracht. "Meine Tränen kamen einfach, weil erst die kurzen Haare und dann der Pony. Ja, ich war schon geschockt", gab sie damals direkt nach dem Umstyling zu.

Instagram / nasty.bory GNTM-Kandidatin Anastasia

KAT / MEGA Anastasia am Set von "Germany's next Topmodel" 2020

Promiflash GNTM-Kandidatin Anastasia bei der Fashion Show von Marcel Ostertag im Januar 2020



