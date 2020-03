Celine Dion (51) scheint eine Farbe ganz besonders zu lieben: Pink! Die Balladen-Queen befindet sich aktuell auf Welttournee und machte am Wochenende Halt in New York. Im Big Apple sorgt sie aber nicht nur mit ihrer Stimme für Aufsehen. Abseits der Bühne verwandelt sie die Straßen der Metropole in ihren persönlichen Laufsteg und überrascht tagtäglich mit ausgefallenen Looks. So wurde sie zum Beispiel bereits in einem neonpinken Prada-Jogger mit passender Weste und pinken Gucci-Sneakers abgelichtet. Danach schlüpfte sie erneut in ein knalliges Ensemble in ihrer Lieblingsfarbe.

Als die gebürtige Kanadierin am Samstag ihr Hotel verließ, hätte sie keinen cooleren Auftritt hinlegen können: Ihr Look – bestehend aus Bluse, Blazer, Rock und Hose – war von oben bis unten pink. Sogar ihre Tasche war passend in dieser Farbe ausgewählt. Dazu kombinierte sie außerdem eine dunkle Sonnenbrille, die ihrem Outfit zusätzliche Lässigkeit verlieh. Ihre Haare trug sie passend dazu glatt mit Mittelscheitel. In diesem Dress machte sie sich am Wochenende auf den Weg zum Prudential Center in Newark, New Jersey, um ein Konzert im Rahmen ihrer "Courage World"-Tour zu geben.

Am Sonntag ging die Modenschau direkt weiter: Die 51-Jährige trug einen voluminösen Rock mit großen purpurroten und weißen Blumen auf pinkem Untergrund. Ihr Oberteil fiel schlichter aus, hatte aber trotzdem einen Knalleffekt, denn sie peppte ihren cremefarbenen Rollkragenpullover mit blauen und weißen Blumen auf. Als i-Tüpfelchen spazierte die Sängerin mit einem rosafarbenen Blumenbouquet an den Fotografen vorbei, bis sie – ganz Diva – den Strauß theatralisch in die Menge der Schaulustigen warf.

