Da will wohl jemand unbedingt gesehen werden – Celine Dion (51) setzt auf Signalfarbe! Die Sängerin haut zurzeit einen knalligen Look nach dem anderen raus. Neben ihrer unüberhörbaren Stimme zeigt die Musikerin seit geraumer Zeit auch einen starken Fokus für ausgefallene Styles, wie sie jetzt wieder bei einem Konzert in New York unter Beweis stellte. Dort wurde Celine mit einem neonpinken Outfit abgelichtet, als sie Autogramme für ihre Fans unterzeichnete.

Paparazzi erwischten die 51-Jährige diese Woche nach ihrem Konzert im Barclay Center in New York. Die "My Heart Will Go On"-Interpretin hatte gerade ihre dritte Show beendet und unterschrieb noch rasch einige Autogramme für die wartenden Fans. Um Tarnung ging es der modebewussten Kanadierin offenbar nicht: In einem grellpinken Prada-Jogger mit passender Weste und pinken Gucci-Sneakers begab sie sich auf den Weg zu ihrem Hotel. Ihr kurzer, hellbonder Bob machte den Look nochmals auffälliger und jugendlich zugleich, sodass die dreifache Mama beinahe als Teenager hätte durchgehen können.

Vielleicht setzt die Pop-Diva aber auch auf Farbtherapie? Denn Celine musste in den letzten Jahren bittere Verluste durchstehen: Erst starb ihr geliebter Ehemann René Angélil (✝73) im Januar 2016 an Krebs, kurz darauf ihr Bruder und im Januar diesen Jahres musste sich die "My Heart Will Go On"-Interpretin auch noch von ihrer Mutter verabschieden, die den Kampf gegen eine jahrelange Krankheit verlor. Ihre Outfits sprechen nun glücklicherweise wieder eine fröhlichere, lebensbejahende Sprache.

normales Bild, Candid Celine Dion im März 2020

SplashNews.com Celine Dion in New York, November 2019

Getty Images Celine Dion mit ihrem Ehemann René Angélil (l.) und Mama Therese (r.) 2007



