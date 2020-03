Er ist einer der begehrtesten Junggesellen im deutschen TV-Geschäft. Luca Hänni (25) überzeugte bereits stimmlich als Sieger von DSDS und mit einem guten vierten Platz beim Eurovision Song Contest. Doch auch sein Körper hat einiges drauf – er gewann Dance Dance Dance mit Prince Damien (29) und begeistert aktuell bei Let's Dance. Privat schien es ähnlich gut für den Schweizer zu laufen, denn er wirkte stets glücklich mit Langzeitfreundin Michelle. Jetzt postete der Musiker überraschend eine Art Trennungsstatement.

Auf Instagram veröffentlichte der "She Got Me"-Interpret ein Pärchenselfie mit der Blondine und schrieb dazu: "Das hier ist eine Wahnsinnsfrau und hat nur das Beste verdient, es tut mir leid, dass ich mich erstmal selber finden muss und mich auf mich konzentriere." Klingt fast so, als haben sich die einstigen Turteltauben getrennt oder zumindest eine Auszeit genommen. Konkreter wurde Luca zu diesem Thema bis dato noch nicht.

Seine Follower sehen in dem Text allerdings eine ganz klare Botschaft. "Haben sich die beiden etwa getrennt?", oder "Oh nein, das tut mir echt leid für euch" lauten nur zwei Kommentare, die den allgemeinen Ton treffen.

Instagram / lucahaenni1 Luca Hänni mit Freundin Michelle

Zengel, Dirk / ActionPress Luca Hänni im Juli 2019

Guy Prives/Getty Images Musiker Luca Hänni, Mai 2019



