Hier kuschelt Heidi Klum (46) mit Tom Kaulitz (30)! Eigentlich demonstriert das Model immer wieder gerne sein Liebesglück und hatte unter anderem im Sommer 2019 zahlreiche Bilder mit dem Tokio Hotel-Star gepostet. Auch von ihren Flitterwochen hatte die Beauty zahlreiche süße Schnappschüsse ins Netz gestellt. In den vergangenen Wochen sah man jedoch beinahe ausschließlich Germany's next Topmodel-Beiträge auf ihren Social-Media-Kanälen. Nun gibt es aber endlich wieder ein neues Pärchenfoto!

Heidi veröffentlichte am Dienstag eine süße Aufnahme, auf der sie und Tom eng umschlungen auf einer Couch posieren. Dabei passten sie modisch ziemlich gut zusammen: Tom trug ein legeres, schwarzes T-Shirt zu einer dunklen Jeans und Heidi präsentierte sich in einem rockigen Look: Die Blondine kombinierte eine rote Lackhose mit einem schulterfreien Oberteil. Heidi sieht auf dem Foto schwer verliebt aus: Sie grinst freudestrahlend bis über beide Ohren! Zu ihrem Beitrag postete die vierfache Mama zahlreiche Herzchen.

Wie gut es Heidi mit ihrem Tom geht, sehen ihre Fans ihr offenbar an: "Hab dich noch nie so glücklich gesehen, liebe Heidi! Alles richtig gemacht!", schrieb eine Userin. Eine andere feierte den TV-Star für seinen Mut, sich von der Kritik an ihrer Beziehung nicht unterkriegen zu lassen: "Heidi, du sch**ßt einfach auf alle und machst dein Ding. Bewundernswert! Das sollten alle so machen. Du bist toll!"

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz auf Capri

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum

Jen Lowery / MEGA Heidi Klum und Tom Kaulitz

