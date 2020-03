Ihre Sturm der Liebe-Zeit ist zu Ende! Seit September 2018 spielt Jenny Löffler (30) die Rolle der Annabelle Sullivan in der beliebten ARD-Telenovela. Als TV-Biest mischte sie das Hotel Fürstenhof auf und sorgte mit zahlreichen bösen Intrigen für Aufregung. Jetzt ist die Arbeit am Set für die blonde Schauspielerin allerdings vorbei: Ihre Figur wurde als Mörderin zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt – und Jenny verabschiedet sich aus dem Format.

Im ARD-Interview erinnert sich die 30-Jährige an ihre Zeit in der Serie zurück: "Alle haben mir das Gefühl gegeben, schon immer Teil von ihnen zu sein, mir alles gezeigt und erklärt. Ich konnte mich also total fallen lassen und einfach drauflos spielen." Gerade, dass ihre Rolle so vielseitig gewesen ist, habe Jenny total gut gefallen. "Trotz Verwandlung ist Annabelle eben nicht nur "böse" – sie hat nach wie vor ihre traurigen, verletzlichen, schwachen und auch lustigen oder fröhlichen Momente", schwärmt sie von dem Fernseh-Charakter. Nach ihrem Serien-Aus vermisse sie das gesamte Team und sei froh, dass sie weiterhin Kontakt mit vielen Kollegen habe.

Doch wie geht es jetzt für den Serien-Star weiter? "Ich hoffe, viele tolle Projekte drehen zu können. Es gibt so vieles, was mich interessiert und was ich gerne mal spielen möchte: Ob Fantasie, Tanzfilm, Krimi, Film, TV oder auch Theater, ich kann mir alles vorstellen", gibt Jenny einen ersten Ausblick auf ihre Zukunft. Ein besonderer Wunsch sei es, sich eventuell an internationale Projekte heranzuwagen.

ARD / Christof Arnold Jenny Löffler mit Komparse in einer Szene von "Sturm der Liebe"

ARD / Christof Arnold Jenny Löffler und Sandro Kirtzel, "Sturm der Liebe"-Darsteller

Petra Schönberger / Future Image / ActionPress Jenny Löffler in München, Dezember 2018



