Die Angst vor dem Coronavirus packt nun immer mehr Promis! Nachdem sich Naomi Campbell (49) und Howie Mandel (64) zuletzt nur noch in Ganzkörper-Schutzanzügen vor die Tür trauten, zogen andere Promis zunächst weniger dramatische Konsequenzen im Zuge der wachsenden Infektionsgefahr: Orlando Bloom (43) und Katy Perry (35) verschoben jetzt ihre Hochzeitsfestivitäten. Für die schwangere Musikerin war das allerdings noch nicht vorsichtig genug: Katy tauchte trotz laufender Promo-Tour ab und verließ fluchtartig Australien.

Bis vor Kurzem befand sich die "I Kissed A Girl"-Interpretin noch in Sydney, um ihre neue Single "Never Worn White" zu promoten und dort am Donnerstag Interviews zu geben. Die beruflichen Pläne warf die werdende Mutter laut Daily Mail allerdings über Bord, denn offenbar gebe es einen Corona-Verdacht unter Mitarbeitern ihres Plattenlabels: So sperrte sich die 35-Jährige angeblich bis Sonnenaufgang in ihrem Hotel ein, um in den frühen Morgenstunden den ersten Flug zurück nach Los Angeles zu nehmen.

Paparazzi-Aufnahmen zeigen die Sängerin im Morgengrauen am Sydney International Airport, wo sie in dunklen Klamotten, Kapuze und blickdichter Sonnenbrille inkognito das Land verlassen wollte. Ihr XXL-Kissen, hinter dem sich die offensichtlich verunsicherte Bald-Mama versteckte, erregte dann aber doch jede Menge Aufmerksamkeit. Ob sie bereits sicher gelandet ist, ist nicht bekannt. Bisher meldete sich Katy noch nicht bei ihren Fans zurück.

Anzeige

K Thatcher / MEGA Katy Perry am Sydney International Airport

Anzeige

K Thatcher / MEGA Katy Perry in Australien

Anzeige

K Thatcher / MEGA Katy Perry im März 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de