Maribel muss bei Germany's next Topmodel aktuell einiges einstecken! Nicht nur Heidi Klum (46), ihre Gastjuroren und auch die Fotografen der Sendung beklagen den fehlenden Elan der Pferde-Liebhaberin. Auch ihre Kandidatinnen bringen sich gegenseitig immer mehr gegen sie auf. Allen voran Lijana. Die schöne Grundschullehramtsstudentin findet es schlicht unfair, dass Maribel überhaupt noch im Rennen ist. Eskaliert die angespannte Situation zwischen den Models bald?

In der siebten Episode regen sich die Kandidatinnen immer wieder über Maribels Verbleib in der Show auf. "Maribel hat mal wieder keine gute Leistung gebracht, das ärgert mich einfach", echauffiert sich Lijana und erntet damit Zuspruch von ihren Mitstreiterinnen Larissa und Julia P. (17). "So böse es auch klingt, aber jeder, der nicht weiß, warum er hier ist, hat auch keinen Grund hier zu sein", bekräftigt Letztere.

Den Unmut unter ihren Konkurrentinnen bekommt auch Maribel selbst mit. "Manche Leute sind abgefuckt, dass ich noch hier bin. Das ist Heidis Entscheidung und nicht meine, das muss man einfach akzeptieren", macht die 18-Jährige ihrem Ärger im Telefongespräch mit ihrer Oma Luft.

Instagram / lijana.gntm2020.official Larissa und Lijana, GNTM-Kandidatinnen 2020

Splash News Julia P. am "Germany's next Topmodel"-Set in Los Angeles

Instagram / maribeltodt Model Maribel Sancia Todt



