Auweia, für Maribel geht die neue Germany's next Topmodel-Folge genauso bescheiden los, wie die vorige geendet hat. Vergangene Woche meinte der Fotograf und Gastjuror Christian Anwander: Die 18-Jährige sei in seinen Augen einfach kein Model. Weil Heidi Klum (46) nicht dabei war, kam Maribel trotzdem noch eine Runde weiter. Jetzt hagelt es erneut Kritik – und zwar wegen ihrer Laufsteg-Performance.

In Folge sechs wird der GNTM-Runway eine große Herausforderung: Heidis "Meeedchen" laufen unter anderem über Popcorn und Kiesel. Deshalb hat die Modelmama ihnen im Vorfeld ein Training mit dem Catwalk-Coach Micky Kurz organisiert und der ist beim Anblick von Maribels Gang alles andere als begeistert. "Ihr Walk ist sehr schwerfällig. Das erinnert mich ein bisschen an einen Holzfäller. Da fehlt ein bisschen Sex-Appeal, es wirkt alles sehr unsicher. Das will keiner sehen auf dem Catwalk", fällt er in einem ProSieben-Vorschau-Clip sein Urteil.

In dieser Woche ist Maribels Leistung besonders wichtig. Sie und vier ihrer Konkurrentinnen wackeln und treten im Shoot-Out gegeneinander an. "Das ist dann nochmal eine Extra-Portion Stress. Ich versuche aber, das nicht zu sehr an mich heranzulassen", gibt sich Maribel optimistisch.

