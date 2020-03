Freitag der 13. – fürchten sich die Promis eigentlich vor diesem Datum? Der "schwarze Freitag" gilt im Volksglauben als ein Tag, an dem besonders viele Unglücke passieren können. Jedes Kalenderjahr hat mindestens einen und höchstens drei Freitage, die auf einen Dreizehnten fallen. Heute ist es wieder so weit, doch nicht jeder lässt sich davon beeinflussen. Köln 50667-Star Carolina Noeding ist beispielsweise gar nicht abergläubisch.

Die Jule-Darstellerin sieht das Ganze sachlich. "Mathematisch betrachtet, ist Freitag der 13. kein Omen für einen Tag, an dem Unheimliches vor sich geht, sondern eher die Regel", betont sie gegenüber Promiflash und erklärt weiter: "Der 13. eines Monats fällt am häufigsten auf einen Freitag – circa alle 30 Wochen! Wenn also etwas Schlechtes, Unheimliches passiert, kann dann häufig der Eindruck erweckt werden, das hätte etwas mit dieser Kombination aus Wochentag und Datum zu tun."

Auch wenn Caro nicht an böse Omen glaubt – ein bisschen Pech hat die Sängerin am heutigen Freitag trotzdem gehabt! Ihr Auftritt bei der Mallorca-Party im Hofbräuhaus Berlin ist abgesagt werden. Der Grund: Angst vor dem Coronavirus. Das verkündete die "Inselkind"-Interpretin gestern enttäuscht in ihrer Instagram-Story.

Instagram / carolinanoeding Carolina Noeding, "Köln 50667"-Darstellerin

Instagram / carolinanoeding Carolina Noeding, Schauspielerin und Musikerin

Instagram / carolinanoeding Carolina Noeding, "Köln 50667"-Darstellerin



