Grey's Anatomy verabschiedet sich von einem weiteren Charakter. 15 Jahre lang war Dr. Alex Karev (gespielt von Justin Chambers, 49) eine Hauptfigur in der Ärzte-Serie. Mit seiner direkten Art war der Schönling zu Beginn immer wieder angeeckt, wurde aber im Laufe der Zeit zum Serienliebling. In den USA ist bereits die letzte Episode mit ihm ausgestrahlt worden. Zum Abschied geht es für den Arzt zurück zu seinen Anfängen.

Achtung, Spoileralarm!

In seiner Ausstiegsfolge, die übersetzt "Lass das Licht an" heißt, ist Alex lediglich zu hören, wie Vulture berichtet. Meredith Grey (Ellen Pompeo, 50), Jo Karev (Camilla Luddington, 36), Miranda Bailey (Chandra Wilson, 50) und Richard Webber (James Pickens Jr., 65) bekommen Briefe mit einer Absender-Adresse aus Kansas, die allesamt von dem Kinderchirurgen stammen. Alex erklärt ihnen darin, dass er kürzlich Kontakt zu seiner Ex-Frau Izzie Stevens (Katherine Heigl, 41) aufgenommen habe. Die beiden hätten sich so gut wie vor ihrem plötzlichen Verschwinden verstanden. Izzie hat inzwischen die fünfjährigen Zwillinge Eli und Alexis. Während ihrer Chemotherapie hatte sie sich Eizellen entnehmen lassen und von Alex befruchten lassen. Somit sind es seine Kinder.

Beim Treffen mit seinem Sohn und seiner Tochter habe Alex dann beschlossen, mit Izzie und ihrem Nachwuchs auf ihrer Farm in Kansas zu leben. Obwohl er seine Frau Jo und Meredith liebt, sei es ihm gerade wegen seiner eigenen schweren Kindheit wichtig, eine Rolle im Leben seiner Kinder zu spielen. Die Folge endet mit einem Zusammenschnitt von Alex und Izzie aus den ersten Staffeln.

Getty Images Justin Chambers, Ex-"Grey's Anatomy"-Darsteller

United Archives GmbH / ActionPress Justin Chamber als Dr. Alex Karev und Katherine Heigl als Dr. Izzie Stevens in "Grey's Anatomy"

ActionPress/Collection Christophel Die Hauptdarsteller der Serie "Grey's Anatomy" am Set der ersten Staffel im Jahr 2005



