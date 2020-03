Justin Chambers ist noch nicht komplett von der Grey's Anatomy-Bildfläche verschwunden. Anfang des Jahres hatte der Schauspieler die Fans der beliebten Arztserie mit dieser Nachricht geschockt: Justin ist aus der Show ausgestiegen. Er gehörte zum absoluten Urgestein der US-amerikanischen Sendung und ist als Dr. Alexander "Alex" Michael Karev seit der ersten Folge nicht mehr aus dem Format wegzudenken. Nach 15 Jahren lief vor einigen Monaten seine letzte Folge – doch jetzt bekommt er trotzdem noch einen letzten Auftritt…

Sein offizieller Abschied wird in der Folge vom fünften März über die Mattscheiben der Fans laufen. Ein Trailer zu der Episode "Leave a Light On" zeigt einen emotionalen Rückblick auf Justins vergangene 15 Staffeln. Wie er als Assistenzarzt im Grey Sloan Memorial Hospital angefangen hatte und sich zu einem angesehenen Arzt mauserte. "Wir verabschieden uns von Dr. Alex Karev. Sehen Sie, wie seine Geschichte endet", heißt es in dem 30-sekündigen Clip.

Seine letzte Folge, in der er als Arzt in der Gegenwart aufgetreten ist, wurde in den USA bereits ausgestrahlt. Am 14. November des vergangenen Jahres war die Episode im US-amerikanischen TV zu sehen. In der Folge kehrte seine Serienfigur nach Hause zurück, um sich um seine kranke Mutter zu kümmern.

Getty Images Justin Chambers 2018

Getty Images Justin Chambers, "Grey's Anatomy"-Star

Getty Images Schauspieler Justin Chambers

