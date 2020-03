Das große Promi-Raten ist am Dienstag in eine neue Runde gegangen. Mit verkleinertem Rate-Team, bestehend aus Ruth Moschner (43) und Rea Garvey (46), präsentierte ProSieben den Auftakt der zweiten Staffel von The Masked Singer. Nach Folge eins kursieren schon die wildesten Theorien, welche Promis in den jeweiligen Kostümen stecken sollen. Zum Beispiel sei Lena Meyer-Landrut (28) die Fledermaus und Dieter Hallervorden (84) das Chamäleon. Auf den Schauspieler deuten jetzt auch Fotos hin.

Schaut man sich Bilder von Dieter auf roten Teppichen oder in seinen Rollen an, kann man klar erkennen, dass er eine individuelle Bewegung mit dem Ringfinger macht. Wenn er sich unterhält oder etwas erklärt, geht besagter Finger nach innen, während alle anderen Finger gerade bleiben. Das Chamäleon von "The Masked Singer" macht die gleiche Bewegung mit dem Ringfinger. Ob das Zufall sein kann?

Dieter wäre nicht der erste "The Masked Singer"-Star, den seine Finger entlarvt haben. Auch Bülent Ceylan (44) wurde im vergangenen Jahr von seinen Fans anhand seiner Hände überführt. Der Komiker ist imstande, seine Finger ungewöhnlich weit nach hinten zu spreizen.

ProSieben/Jens Hartmann Das "The Masked Singer"-Chamäleon

Getty Images Dieter Hallervorden bein Waldorf Astoria Berlin Grand Opening 2013

ActionPress/Scherf Dieter Hallervorden im Stück "Adel verpflichtet"



