Nur wenige Momente ist es her, dass Charlotte Würdig (41) ihre Community komplett überraschte: Zwischen ihr und Ehemann Sido (39) ist alles aus! Nach acht Jahren Beziehung mit Trauschein möchten die beiden mittlerweile kein Liebespaar mehr sein, erklärte die schöne Blondine gerade erst im Netz. Sie betonte, dass ihre kleine Familie – das Paar hat zwei gemeinsame Söhne – das Wertvollste sei, was ihr und ihrem Noch-Ehemann je hätte passieren können. Auf Promiflash-Anfrage äußert sich jetzt auch Charlottes Management.

Auch der Pressevertreter der Moderatorin bestätigt die Trennung in einem Statement und fügt hinzu: "Die beiden haben ihre Beziehung in den vergangenen acht Jahren weitestgehend privat gelebt und so halten sie es auch mit der Trennung. Alles, was dazu zu sagen ist, hat Frau Würdig bereits selbst mit sehr offenen und ehrlichen Worten getan." Im Weiteren bittet er darum, die Privatsphäre der Familie in dieser Zeit zu respektieren.

Sido äußerte sich bislang noch nicht zum dem so plötzlich wirkenden Liebesaus. Auf Instagram postete er vor einer Stunde lediglich die Worte "Passt auf euch auf". Vermutlich bezogen auf die aktuelle Situation im Hinblick auf das Coronavirus.

Kammerer,Bernd, ActionPress Charlotte Würdig und Sido

charlottewuerdig Sido und Charlotte Würdig in Bangkok 2014

charlottewuerdig Sido und Charlotte Würdig 2016



