Überraschende Trennungs-Neuigkeiten von Sido (39) und Charlotte Würdig (41)! Der Rapper und die Moderatorin fanden vor acht Jahren zusammen – 2012 gaben sich die beiden in einer romantischen Zeremonie das Jawort. Ihre Familie haben die TV-Gesichter dann mit zwei gemeinsamen Söhnen gekrönt. Für ihre Fans waren die beiden das absolute Traumpaar. Doch jetzt der plötzliche Schock: Sido und Charlotte haben sich auf einmal getrennt!

Diese Schock-Neuigkeit gab die Blondine in einem Statement in ihrer Instagram-Story bekannt: "Nach acht Jahren voller Freude, Glück und Abenteuern mit Hochs und Tiefs sind Paul und ich vor einiger Zeit zu dem Entschluss gekommen, unsere Beziehung von nun an als liebende Eltern, aber nicht mehr als Liebespaar zu führen." Zu einem Rosenkrieg wird es bei Sido und Charlotte wohl nicht kommen – trotz dem Ende ihrer Liebe steht das Wohl ihrer Söhne über allem: "Unsere kleine Familie ist das Schönste und Wertvollste, was und passieren konnte. Dafür sind wir unendlich dankbar und werden uns als Menschen immer sehr schätzen."

Das Beziehungsende kommt für die Fans wohl komplett ohne Vorwarnung. Als Sido vor wenigen Wochen noch offen über seine Nasenspray-Sucht ausgepackt hatte, hat seine Noch-Ehefrau der Presse noch Rede und Antwort zu Sidos Geständnis gestanden.

Getty Images Sido bei der 1Live-Krone 2019

charlottewuerdig Charlotte Würdig und Sido in Oslo 2015

Timm, Michael / ActionPress Charlotte Würdig auf der Place to B-Party in Berlin 2019



