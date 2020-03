Freitag, der 13. ist für Laura Müller (19) wohl ein Glückstag! In ihrer vierten Let's Dance-Show tanzte die Freundin von Michael Wendler (47) einen feurigen Paso Doble mit Profi-Partner Christian Polanc (41). Nicht nur die Choreografie hatte es in sich, sondern auch Lauras Leistung. Nachdem sie in den vergangenen Wochen immer wieder Kritik für ihre Auftritte erhalten hatte, hagelte es in dieser Woche Worte voll des Lobes. Die Jury war begeistert von der Wahl-Amerikanerin!

24 Punkte sahnte die 19-Jährige für ihre Performance des traditionell lateinamerikanischen Tanzes ab. Acht Zähler von jedem Juror – ja, sogar vom strengen Joachim Llambi (55), der sich in den vergangenen Shows nicht gerade als Laura- oder wie er sagt "Frau Müller"-Fan outete. Und die Wertung hat sich die Brünette auch verdient. "Letzte Woche habe ich gesagt, du bist angekommen, diese Woche bin ich begeistert", lautete das Urteil von Motsi Mabuse (38).

Jorge Gonzalez (52) betonte:"Ich fand es auch klasse. Das war dein bester Tanz." Und sogar Herr Llambi ließ sich zu einem "Ich fand es gut" hinreißen. Wie fandet ihr Lauras Auftritt? Stimmt ab!

Getty Images Christian Polanc und Laura Müller bei "Let's Dance"

TV NOW Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi bei einer "Let's Dance"-Show

TVNOW / Stefan Gregorowius / RTL Laura Müller und Michael Wendler bei "Let's Dance" 2020



