Die Karten werden neu gemischt! In Sachen Beliebtheit bei Big Brother konnte in den vergangenen Wochen vor allem Kandidat Denny Heidrich bei den Zuschauern und auch bei den Promiflash-Lesern punkten. Seit vergangenem Montag zählen allerdings vier neue Teilnehmer zur komplett videoüberwachten TV-WG. Das wirkt sich auch auf das Beliebtheitsranking der Bewohner aus. Promiflash hat erneut nach eurem Liebling gefragt – und ihr habt eindeutig gevotet!

Von 2.690 Umfrage-Teilnehmern gaben 834 Personen (31 Prozent) ihren Abstimm-Klick Neuankömmling Serkan Yavuz (26). Der ehemalige Bachelor in Paradise-Star zählt erst seit Montag zum BB-Cast und löst damit Blockhaus-Bewohner Denny an der Spitze ab. Der Berliner steht aber immerhin noch auf dem zweiten Platz des Treppchens, 371 Stimmen und damit 13,8 Prozent gingen an ihn.

Auf den dritten Rang schafft es Show-Sonnenschein Pat Müller mit 290 Stimmen (10,8 Prozent). Weniger gut kommt Neuzugang Romana Hoffmann an. Mit lediglich 0,4 Prozent der Votings (10 Leser) bildet sie das Schlusslicht der Promiflash-Abstimmung.

Sat.1 Serkan Yavuz bei "Big Brother" 2020

Sat.1 Menowin Fröhlich und Denny Heidrich, "Big Brother"-Kandidaten

Sat.1 Romana Hoffmann 2020 bei "Big Brother"



