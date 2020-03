Na nu, welcher Star hat sich denn hier vermummt? Um die Coronavirus-Verbreitung zu verlangsamen, werden zahlreiche Vorkehrungen getroffen. So finden Fußballspiele ohne Zuschauer statt und immer mehr Musiker sagen ihre Tourneen ab. Doch trotz all der Sicherheitsvorkehrungen haben sich bereits erste Promis mit der Atemwegserkrankung infiziert. Um eine Ansteckung zu verhindern, warf sich ein Supermodel für einen Flug nun in einen Ganzkörperanzug!

Erkannt? Unter dieser Schutzkleidung verbirgt sich niemand Geringeres als Naomi Campbell (49)! Auf mehreren Instagram-Fotos posiert sie in einem weißen Overall mit Schutzmaske und Handschuhen. "Safety first – next Level!", kommentierte die 49-Jährigen ihren Look. Obwohl Naomi für ihren Hygiene-Wahn bekannt ist, konnten offenbar auch ihre eingefleischten Fans kaum glauben, was sie da zu sehen bekamen – in den Kommentaren befinden sich zahlreiche lachende Emojis.

"Unsere Queen der Sicherheit und Hygiene", kommentierte nur ein Supporter die Pics. Andere User befürchteten dagegen, dass die Laufsteg-Schönheit mit ihren Beiträgen Panik verbreiten könnte. Was haltet ihr von Naomis Sicherheitsvorkehrung? Nehmt an unserer Umfrage am Ende Artikels teil.

Getty Images Naomi Campbell in Paris, Februar 2020

Instagram / naomi Naomi Campbell, März 2020

Instagram / naomi Naomi Campbell



