Mit dieser The Masked Singer-Enthüllung hätte Ruth Moschner (43) niemals gerechnet! Am Dienstagabend flimmerte die erste Folge der zweiten Staffel des Erfolgsformats über die TV-Bildschirme. In aufwendigen Kostümen performten verhüllte Promis vor dem Rateteam um Ruth, Rea Garvey (46) und Gast-Spekulantin Carolin Kebekus (39) ihre Songs. Am Ende des Abends wurde die erste Maskerade gelüftet – und unter dieser steckte keine Geringere als Stefanie Heinzmann (31). Für Moderatorin Ruth eine echte Überraschung, die sie nun an all ihren bisherigen Tipps zweifeln lässt!

Bei der anschließenden Pressekonferenz der Sendung, bei der auch Promiflash vor Ort war, sprach die blonde Jurorin ganz offen über die unerwartete Demaskierung. So habe sie niemals damit gerechnet, dass sich die Musikerin aus der Schweiz unter der Verkleidung des Dalmatiners verbergen könnte – schließlich hatte sie selbst auf Veronica Ferres (54) getippt. Ihre Vorhersagen bezüglich der anderen Kostüme habe sie nun über den Haufen geworfen: "Es hat komplett mein Denken zerstört. Du bist wirklich immer hin- und hergerissen du denkst so: 'Ja, tausendprozentig der.' Fünf Minuten später: 'Nein, tausendprozentig der!'" erklärte Ruth.

Gegenüber Promiflash verriet die 43-Jährige auch, wie sie immer wieder auf ihre teils perfekten Mutmaßungen komme: "Es ist eine Mischung aus Intuition, es ist Erfahrung. Ich hab so viele Leute in den Shows interviewen dürfen, ich kenne sehr viele Lebensläufe, deswegen kann ich sehr viele Infos auch abrufen!" Zudem liebe sie es, sich mit Menschen zu beschäftigen und diese zu analysieren.

Anzeige

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Carolin Kebekus, Ruth Moschner und Rea Garvey bei "The Masked Singer" 2020

Anzeige

Robert Schmiegelt / Future Image / ActionPress Der "The Masked Singer"-Dalmatiner

Anzeige

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Carolin Kebekus, Ruth Moschner und Rea Garvey bei "The Masked Singer" 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de