So schön war Josephine Welschs erste Geburtserfahrung. Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin erwartet zurzeit ihren zweiten und dritten Nachwuchs – sie ist mit Zwillingen schwanger. Allzu lange muss sie wohl nicht mehr auf ihr doppeltes Babyglück warten: Josephine befindet sich bereits im Endspurt ihrer Schwangerschaft. Jetzt, kurz bevor die Zwillinge zur Welt kommen, denkt sie noch einmal an die Geburt ihres ersten Söhnchens Tristan zurück.

"Wir hatten eine wunderschöne Geburt, wie im Bilderbuch", schrieb die Blondine jetzt auf Instagram. Als sie damals die ersten Wehen bekommen hat, wusste Josie allerdings noch gar nicht, dass es bereits losgeht. "Ich hatte auf einmal starke Rückenschmerzen, ich dachte, ich hätte mir etwas eingeklemmt, ein ganz anderer Schmerz als die von den Übungswehen", erklärte sie in dem Post. Aber auch, als ihr Stunden später klar wurde, woher die plötzlichen Schmerzen kamen, ist die junge Mama noch ganz ruhig geblieben: "Ich habe jede Wehe weg geatmet, aber richtig regelmäßig und in kurzen Abständen kamen sie bis dahin immer noch nicht. So habe ich versucht, die Augen zu zumachen, noch etwas Kraft zu tanken, und ich bin wirklich eingeschlafen." Erst am nächsten Tag hätte sie sich dann auf den Weg ins Krankenhaus gemacht.

Auch ihr Partner Robert Dallmann ist offenbar ganz gelassen geblieben. "Es wurde immer intensiver und in kürzeren Abständen, sodass ich Robert wach gemacht und gesagt habe: Ich glaube, wir müssen uns dann bald auf den Weg machen. Und er antwortet: Schaffe ich es noch, vorher zu duschen?", beschrieb sie die letzten Stunden vor Tristans Ankunft. Mit ihrem ehrlichen Geburtsbericht möchte sie anderen werdenden Müttern die Angst vor der Geburt nehmen.

Instagram / josephine_welsch Josephine Welsch, Ex-"Berlin - Tag & Nacht"-Star

Instagram / josephine_welsch Robert Dallmann und Josephine Welsch

Instagram / wolf.hard8 Josephine Welsch mit ihrem Partner Robert Dallmann und ihrem gemeinsamen Sohn



