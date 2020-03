Wie kam es eigentlich zu Oliver Pochers (42) Jagdunfall? Der Comedian hatte sich vor wenigen Tagen plötzlich mit einem schockierenden Bild im Netz gemeldet: Darauf war er in einem Krankenhausbett mit einer heftigen Wunde an der Stirn zu sehen. Die hatte er sich nach eigenen Angaben bei einem Jagdunfall zugezogen. Wie sich Oli dabei genau verletzt hatte, erklärte er jetzt detaillierter!

In einem Facebook-Video verriet der Komiker, dass sich der Unfall während der Dreharbeiten zu "Pochers Reisen" in den USA zugetragen habe. Deshalb würde der gesamte Hergang erst in der Show erzählt werden. Ein paar Details lieferte Amira Pochers Mann dennoch schon vorab: "Wir sind in Louisiana gewesen und wir sind eingeladen worden – ob wir zu Jagd mitkommen wollen." Nachdem er das Schießen kurzzeitig an Dosen geübt hätte, habe er es dann bei lebendigen Schweinen probiert. "Aber da war es dann deutlich schwieriger. Und ich habe es natürlich nicht hinbekommen – zum Leidwesen von mir."

Jetzt sei er vor allem sehr gespannt, ob nach der Heilung eine Narbe zu sehen sein wird. In dem Clip ließ sich das noch nicht erkennen: Auf Olis Stirn klebte ein Pflaster, weil er frisch von einem Arztbesuch kam: "Gestern sind die Fäden gezogen worden."

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher im März 2020

Promiflash Oliver Pocher beim Iqos Store Opening in Berlin

Getty Images Oliver Pocher im November 2013 in München



