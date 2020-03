Lisa Del Piero (23) liebt ihren Körper – auch mit vermeintlichen Makeln. Die ehemalige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin hat in den vergangenen Jahren hart an ihrem Körper gearbeitet. Vor einiger Zeit war die heute 23-Jährige noch untergewichtig – heute hat sie ein gesundes Körpergewicht, geht regelmäßig ins Gym und fühlt sich endlich richtig wohl: mit 20 Kilo mehr auf den Rippen. Besonders ihren trainierten Hintern präsentiert die TV-Bekanntheit nun stolz auf Social Media – und begeistert aktuell mit einem super ehrlichen Popo-Update!

Auf Instagram posiert die schöne Blondine in einem knappen Höschen und streckte ihre halbbedeckte Kehrseite der Kamera entgegen. "Mein Po ist nicht nur eckig und zu groß, er hat auch noch Dehnungsstreifen. Und auch diese liebe ich über alles", zeigte sich Lisa total positiv und nahm damit ihren Hatern gleich den Wind aus den Segeln. Sie ist glücklich darüber, ihren Lebensstil geändert zu haben und jetzt mit viel mehr Selbstbewusstsein und Elan durchs Leben zu gehen. Während Lisa früher wegen ihres Untergewichts gemobbt wird, ist sie nun Vorbild für viele junge Mädchen. "Jetzt fühle ich mich so gesund, fit und vital", freute sich die Influencerin in einem früheren Post.

Und diese Selbstliebe kommt auch richtig gut bei ihren Fans an. Unter ihrem aktuellen Schnappschuss häufen sich liebe Nachrichten ihrer Follower. "Du bist mein Vorbild. Alles wunderschön. Ob mit oder ohne Dehnungsstreifen" oder "Ich finde es toll, wie du dein Ding durchziehst und deine positiven Werte an uns weitergibst", waren nur zwei der positiven Kommentare.

Instagram / lisadelpiero Lisa Del Piero, Influencerin

Instagram / lisadelpiero Lisa Del Pieros Vorher-Nachher-Vergleich, März 2020

Instagram / lisadelpiero Lisa Del Piero, Influencerin



