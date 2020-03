Auch Film-Superhelden sind nicht vor dem Coronavirus gefeit. Bis vor Kurzem liefen die Dreharbeiten für den neuen Marvel-Film "Shang-Chi" in Australien auf Hochtouren – nun fiel aber die vorerst letzte Klappe und das nicht, weil der Streifen fertig ist. Der Dreh musste wegen des Coronavirus' vorerst abgesagt und auf ungewisse Zeit verschoben werden: Der Regisseur Destin Daniel Cretton hat sich in häusliche Quarantäne begeben!

Gefilmt wurde "Shang-Chi" in den Fox Studios in Sydney, wie Variety jetzt berichtete. Nach einer ärztlichen Beratung begab sich Destin in Quarantäne – einen Test, ob er tatsächlich an der entsprechenden Lungenkrankheit leidet, wurde bislang nicht gemacht. In einem Interview sprach der 41-Jährige über die Beweggründe für den Schritt: "Ich bin ein frischgebackener Vater und möchte mich zusätzlich schützen."

Eigentlich sollte der Blockbuster, in denen die Stars Awkwafina (30) und Tony Leung Chiu-wai in den Hauptrollen zu sehen sein sollen, im Februar 2021 in die Kinos kommen. Seitdem der Corona-Ausbruch offiziell als Pandemie klassifiziert wurde, beschlossen jedoch etliche Filmteams, die Drehs zu stoppen oder Premieren zu verschieben. Auch der Start des neuen Fast & Furious-Film wurde verlegt: Ursprünglich sollte das Sequel im Mai herauskommen – der Release wurde nun auf April 2021 angesetzt.

