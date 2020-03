Dieter Bohlen (66) weiß offenbar selbst noch nicht so genau, was er zum DSDS-Rauswurf von Xavier Naidoo (48) sagen soll! Nachdem ein Video des "Ich kenne nichts"-Interpreten mit vermeintlich rassistischer Message im Netz kursiert hatte, reagiert RTL mit dem Ausschluss aus der Jury rund um den Poptitan. Auf Social Media hatte Dieter angekündigt, in der heutigen großen Liveshow sein Statement dazu abgeben zu wollen – doch von Moderator Alexander Klaws (36) jetzt darauf angesprochen, zeigte sich der 66-Jährige nach wie vor ratlos!

"Ihr seid auch nur zu dritt. Möchtest du dazu was sagen?", sprach Alex kurz nach dem Opener den Jury-Chef direkt an. Der überlegte kurz und erklärte daraufhin zurückhaltend: "Ich bin noch nicht so ganz fertig mit meiner Meinungsbildung. Gib mir noch ne halbe Stunde Zeit, dann sage ich was dazu." Ob er das wirklich noch tun wird, wird sich in den nächsten Momenten zeigen.

Auf Instagram hatte der Produzent in einer Frage-und-Antwort-Runde schon geäußert, sich viel mit dem schwierigen Thema in den vergangenen Tagen befasst zu haben. "Ich muss alles hören und mich informieren und dann rede ich. [...] Ich habe die letzten Tage viele, viele Telefonate geführt. Ich habe Hunderte von Seiten und Meinungen gelesen", hatte er auf eine Fanfrage geantwortet. Doch das scheint ihn bis jetzt – wie seine aktuelle Aussage zeigt – noch nicht weitergebracht zu haben.

