So schlimm war für Maribel Sancia Todt der Verlust ihrer Familie. Die 18-Jährige kämpft aktuell bei Germany's next Topmodel um den Titel. In der Sendung hatte sie bereits verraten, dass ihre Eltern, ihre kleine Schwester und ihre drei Hunde vor einigen Jahren bei einem Autounfall ums Leben gekommen waren. Wie schrecklich die Zeit damals für sie gewesen ist, erklärte Maribel nun offen in einem Interview.

Im TV-Magazin Red erzählte die Beauty, dass sie damals den Tod ihrer Familie nicht hatte realisieren können und versuchte Worte dafür zu finden, wie sich die Situation für sie angefühlt hatte: "Diesen Schmerz kann man gar nicht beschreiben. Es ist ein tiefgehender seelischer Schmerz." Sie hätte dennoch schöne Sachen in den darauffolgenden Jahren und erlebt und wolle dies auch weiterhin tun.

Maribel sei überzeugt davon, dass ihre Eltern und ihre Schwester nach wie vor viele Dinge im Leben für sie leiten würden. Dennoch würde sich sehr wünschen, Rat von ihnen einholen zu können: "Wenn ich mit ihnen reden könnte, würde ich sie fragen, ob es ihnen gut geht und ob ich alles richtig gemacht habe in meinem Leben."

Instagram / maribelsancia Maribel Sancia Todt im Juli 2019

Instagram / maribeltodt Maribel Sancia Todt

Instagram / maribeltodt Maribel Sancia Todt im März 2020



