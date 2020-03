Im Let's Dance-Studio wehte am Freitagabend ein ganz neuer Wind, denn: Aufgrund der hohen Infektionsgefahr mit dem zurzeit weltweit kursierenden Coronavirus sah RTL davon ab, den Tanzwettstreit wie sonst gehabt mit Live-Publikum im Studio abzuhalten. So tanzten Tijan Njie (28), Ilka Bessin (48) und Co. zum allerersten Mal lediglich vor der Jury, ihren Familien und Freunden – anstatt vor rund 900 Gästen. Wie das wohl war?

Nach der TV-Übertragung sprach Bild mit Joachim Llambi (55), der erläuterte: "Es ist natürlich eine ganz andere Atmosphäre, weil der Druck, der sonst hier herrscht, ein bisschen weg ist. Auf der anderen Seite geben die Paare Vollgas, wir geben Vollgas und wir haben ein paar Family und Friends im Rücken, die uns pushen. Es geht, es ist ungewohnt, aber wir geben alles", machte der Show-Kritiker deutlich. Auch Martin Klempnow (46) betonte, dass sich die Tänzer und Promis dafür nun gegenseitig doppelt so laut applaudieren würden!

Michael Wendler (47), der als Freund von Show-Teilnehmerin Laura Müller (19) selbstverständlich dennoch das Studio besuchen durfte, trauerte der Menschenmenge allerdings etwas hinterher: "Es war fast wie eine Geistershow. Ohne das Publikum im Studio fehlt einfach was. Ich hoffe sehr, dass sich dieser Zustand bald wieder ändert", erklärte der "Egal"-Interpret.

Getty Images Martin Klempnow und Marta Arndt

Getty Images Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Daniel Hartwich

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller bei "Let's Dance"



