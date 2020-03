Am Freitagabend konnten sich Deutschlands Fernseh-Fans über ein waschechtes Debüt freuen: Mit "United Voices - Das größte Fanduell der Welt" ging ein neues Format an den Start. In der Auftaktfolge der Show battelten sich Sänger Sasha (48) und Rapper Sido (39) – bei dem Schlagabtausch wurden sie von Hunderten Fans unterstützt. Allerdings dürfte noch eine Besonderheit die Zuschauer an die Bildschirme gelockt haben: Sarah Lombardi (27) versuchte sich zum allerersten Mal als Moderatorin!

Gemeinsam mit TV-Profi Jochen Schropp (41) führte die DSDS-Bekanntheit durch den Abend – und wie hat sich die Das Supertalent-Jurorin dabei geschlagen? Twitter-User waren von dem Auftreten der Sängerin jedenfalls hin und weg: "Also Sarah hat das echt super gemacht.", "Sonst noch jemand überrascht, dass sich Sarah Lombardi nicht komplett blamiert?", "Bisheriges Fazit: Sarah Lombardi macht ihren Job besser bei 'United Voices' als die Swarovski (26) bei 'Let's Dance'", lauteten nur einige der Kommentare. Na, da dürfte sich die 26-Jährige doch mächtig freuen – hatte sie die Herausforderung schon zuvor so sehr gefeiert!

Der Prime-Time-Gegenspieler zu "Let's Dance" konnte quotentechnisch aber leider nicht groß auffahren, wie eine Aufstellung von DWDL festhält. Lediglich 1,15 Millionen Zuschauer entschieden sich für die brandneue Sendung – was gerade mal einen Marktanteil von 3,6 Prozent beim Gesamtpublikum darstellte. In der Zielgruppe waren es 6,7 Prozent.

SAT.1/Frank Dicks Sarah Lombardi und Jochen Schropp bei "United Voices – Das größte Fanduell der Welt"

Actionpress/ Wenzel, Georg Sarah Lombardi, September 2019

ActionPress Sarah Lombardi, August 2019



