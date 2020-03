DSDS-Fans haben endlich Gewissheit! Nachdem ein Video von Xavier Naidoo (48) aufgetaucht war, das vermeintlich rassistische Äußerungen beinhaltete, musste der Musiker die Castingshow-Jury verlassen. Seither fragen sich Anhänger der Sendung, ob und wie das Format ohne einen vierten Pulthüter weitergeht – immerhin beginnen am heutigen Samstag bereits die Liveshows! Nun verriet Urgestein Dieter Bohlen (66), was die Zuschauer in den kommenden Wochen erwarten können!

Unter einem Instagram-Post des 65-Jährigen häuften sich die Fragen seiner Follower bezüglich des weiteren Verlaufs der RTL-Sendung. Gott sei Dank konnte Dieter seiner Gemeinde grünes Licht auf viel Action geben. So verbleiben Oana Nechiti (32), Pietro Lombardi (27) und der Produzent zunächst "zu dritt und dann wird's voller", wie er in den Kommentaren erklärte.

Demnach können sich DSDS-Liebhaber schon bald auf ein Gastjuroren-Roulette mit der Crème de la Crème der Promiwelt freuen: "Jede Woche kommt ein anderer, hammer Leute", freute sich Dieter bereits jetzt. Hinweise auf die Stars gab er noch nicht – die User würden unter anderem gern Michael Wendler (47) als Teilzeit-Kritiker sehen!

