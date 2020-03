Ist alles also halb so schlimm? Vor wenigen Stunden sorgte diese Nachricht für Schlagzeilen: Die Queen (93) soll aufgrund der Corona-Gefahr in London vorerst aus dem Buckingham Palace ausgezogen sein – eine Vorsichtsmaßnahme, damit sich die 93-Jährige nicht mit dem gefährlichen Virus infiziert. Offenbar alles Quatsch, wie sich jetzt herausstellt. Dass die Monarchin am Wochenende nicht im Palast war, hat wahrscheinlich einen ganz anderen Grund.

Hello berichtet nun, dass es gar nicht ungewöhnlich ist, dass die Queen die vergangenen Tage auf ihrem Anwesen im Windsor Castle westlich von London verbracht hat. Dorthin soll sie sich fast jedes Wochenende zurückziehen, da ihr Mann Prinz Philip (98) den Großteil seiner Zeit dort verbringt, seitdem er sich von seinen königlichen Pflichten verabschiedet hat. Anfang der Woche plane die Queen anscheinend, nach London zurückzukehren.

Trotzdem nimmt die Königin die aktuelle Situation sehr ernst: Auf Anraten ihres Arztes cancelte sie jetzt eine anstehende Reise. "In Absprache mit dem medizinischen Haushalt und der Regierung werden die bevorstehenden Besuche Ihrer Majestät in Cheshire und Camden verschoben", hieß es vor wenigen Tagen in einem öffentlichen Statement des Königshauses.

Royalfoto / ActionPress Queen Elizabeth II. in West Newton

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Philip im Mai 2019

Getty Images Queen Elizabeth II.



