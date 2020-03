Traurige Neuigkeiten vom Sat.1-"Frühstücksfernsehen": Die geliebte Studio-Dogge Lotte ist verstorben. Der süße Vierbeiner war bis zuletzt täglich morgens im Format zu sehen und unterstützte mit seiner ruhigen und knuffigen Art die Moderatoren Marlene Lufen (49), Alina Merkau (33), Karen Heinrichs, Matthias Killing (40), Daniel Boschmann (39) und Christian Wackert bei den Aufzeichnungen am frühen Morgen. Das Fellknäuel begeisterte auch die prominenten Gäste in stetig wechselnden, zuckersüßen Kostümen. Im Netz trauern seine täglichen Begleiter und zahlreiche Fans um Lottes Tod.

Moderatorin Marlene verabschiedet sich auf Instagram mit einem putzigen Bild zusammen mit der Hundedame: "Mein Herz ist ganz schwer. An diesem Wochenende ist unsere kleine Lotte gestorben. In Menschenjahren war sie schon über 80, hatte ein glückliches, gesundes Hundeleben hinter sich und dennoch...", lauten ihre traurigen Zeilen. ARD-Gesicht und ihre ehemalige Kollegin Mareile Höppner (42) drückt ihr Beileid unter Marlenes Post aus: "Oh, Lotte. Kuss ans ganze Team. Das ist echt megatraurig. Die war ja immer schon da gefühlt. Als ich noch da war sogar, krass!" Auch Matthias Killing findet bewegende Abschiedsworte: "12 Jahre. Unzählige Sendungen. Unsere Spiele und Tricks. Ich werde dich nie vergessen! Meine Augen weinen, aber du hattest das tollste Zuhause."

Auch die anderen ehemaligen Menschen-Kollegen von Lotte verabschieden sich im Netz von ihr. Besonders Daniel Boschmann fällt der Abschied schwer. Auf Instagram widmet auch er ihr rührende Zeilen. "Tschüss, Lotte. Sie war eine Kollegin – eine kleine, motzige, freche, wundervolle, verspielte Fellkugel, mit der ich jede Sekunde genossen habe. [...] Sie war insgeheim die Chefin im Studio und für viele Menschen ein fester, wichtiger und emotionaler Bestandteil unseres Frühstücksfernsehens."

Instagram / marlenelufen Marlene Lufen und Sat.1-Frühstücksfernsehen-Hund Lotte

Instagram / fruehstuecksfernsehen "Sat.1 Frühstücksfernsehen"-Hund Lotte

Instagram / danielboschmann Daniel Boschmann mit Lotte

Instagram / karen_heinrichs Sat.1-Studio-Hund Lotte und Karen Heinrichs



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de