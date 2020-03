Und wieder hat er einen Rekord gebrochen! Bereits zu Beginn der diesjährigen The Biggest Loser-Staffel hatte Kandidat Daniel einen absoluten Spitzenwert hingelegt: Der Fahrschullehrer hatte innerhalb der ersten Woche direkt 21,4 Kilogramm abgenommen – so einen hohen Gewichtsverlust hatte es in der Abnehm-Show vorher noch nie gegeben. Nun sorgte der 31-Jährige für eine weitere Premiere: Er hat während seiner gesamten Zeit bei "The Biggest Loser" so viele Kilos verloren wie kein Teilnehmer vor ihm!

Das teilte Camp-Chefin Christine Theiss (40) dem Bartrräger nach dem großen Wiegen im Viertelfinale mit: "Ich möchte dich grade ein bisschen hervorheben: Wir haben hier so etwas wie eine Klammer. Könnt ihr euch noch an das erste Wiegen erinnern? Und heute stellt er wieder einen Rekord auf: Er hat bis jetzt 63,7 Kilogramm abgenommen." Zuletzt konnte Daniel einen Gewichtsverlust von 4,4 Kilogramm verbuchen. Mit diesem Wert schaffte er den Sprung ins Halbfinale.

Dieser Wert erstaunte nicht nur die übrigen Teilnehmer – auch seine Trainerin Petra Arvela konnte es kaum fassen: "Das ist ungefähr mein Gewicht. Das ist unglaublich", lautete ihr begeisterter Kommentar zum Erfolg ihres Schützlings.

"The Biggest Loser" – immer sonntags, um 17:30 Uhr in Sat.1

The Biggest Loser, Sat.1 Kandidat Daniel nach der ersten "The Biggest Loser"-Woche

The Biggest Loser, Sat.1 Kandidat Daniel mit Coach Petra Arvela bei "The Biggest Loser"

Sat.1 / Arya Shirazi Petra Arvela, Coach bei "The Biggest Loser"



