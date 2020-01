Da hat aber jemand Biss! Die diesjährige The Biggest Loser-Staffel hat nun richtig Fahrt aufgenommen und die erste Camp-Woche liegt hinter den 18 Kandidaten. Dass die Zeit bei dem TV-Format alles andere als ein Zuckerschlecken wird, haben die Abnehmwilligen längst verstanden. Doch nun zeigte sich auch, wie sehr sich der Schweiß und die Tränen der vergangenen sieben Tage gelohnt haben. So stand nun das wöchentliche Wiegen an. Und das dürfte besonders für Daniel eine Überraschung gewesen sein, denn er knackte kurzerhand einen Show-Rekord.

Als einer der letzten Teilnehmer wurde der Schwerste der Gruppe auf die Waage gebeten. Daniel hatte das Experiment mit 203,8 Kilogramm Körpergewicht begonnen. "Ich hoffe natürlich, da ich der Schwerste bin, dass ich das meiste abgenommen habe", gab der 31-Jährige zu verstehen. Und dieser Wunsch sollte sich erfüllen: 182,4 Kilo zeigte der Stand letztendlich an! Damit hatte Daniel ganze 21,4 Kilo innerhalb der ersten Woche des TV-Experiments abgenommen. "Ich dachte, das sei ein Schreibfehler. Ich hab es gar nicht begriffen", zog der Fahrschullehrer sein Fazit.

Tatsächlich gab es bei "The Biggest Loser" einen solch enormen Gewichtsverlust nach so kurzer Zeit noch nie. Und das brachte auch die Coachs zum Staunen. "Das ist der 'Biggest Loser'-Rekord. Das hat noch nie einer geschafft", jubelte Ramin Abtin (47). Auch Chefin Christine Theiss (39) schüttelte ungläubig den Kopf: "Der Rekord lag bei 17,6", gab sie strahlend zu verstehen.

Die Kandidaten von "The Biggest Loser" mit Christine Theiss

Kandidat Daniel bei "The Biggest Loser"

Daniel, Kandidat bei "The Biggest Loser"

