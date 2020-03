Hanna Bohnekamp kämpft nach wie vor ganz öffentlich gegen ihre Hautprobleme – und gibt ihren Followern nun ein ungeschöntes, aber positives Update! Seit 2010 erfreut sich die rothaarige Influencerin größerer Bekanntheit in Deutschland – denn in der fünften Staffel von Germany's next Topmodel wurde sie zweite. Im Modelbusiness lief es nach dem Ende der Show aber nicht immer rund für Hanna – auch wegen ihrer Haut. Seit sie nämlich die Pille abgesetzt hat, kämpft sie gegen heftige Akne, was auch schon mal zu Job-Absagen führte. Doch mittlerweile scheint es für sie bergauf zu gehen, wie neue ungeschminkte Fotos zeigen!

Auf Instagram teilte Hanna mehrere ungeschminkte Selfies, die den aktuellen Stand ihres Hautbildes bestens zeigen. Und dabei wird deutlich: Sie befindet sich definitiv auf einem guten Weg! Das machte sie auch mit der Bildunterschrift deutlich: "Man sieht die alten Flecken und nur wenige neue Entzündungen und das trotz Zyklusbeginn. Ich bin sehr happy, wie es sich bisher dieses Jahr entwickelt hat und fühle mich körperlich super", erklärte sie.

Wie fast jeder andere Blogger hat auch Hanna in der Vergangenheit negative Kommentare für ihr Äußeres einstecken müssen. Doch böse Nachrichten können dem Model überhaupt nichts anhaben, wie es vor Kurzem bereits auf ihrem Profil klarstellte: "Auf Äußerlichkeiten begrenzt zu werden, kann mich nicht mehr aus der Fassung bringen!"

