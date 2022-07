"Musst abnehmen": Heidi machte Ex-GNTM-Hanna klare Ansage

Vor einigen Jahren lief Germany's next Topmodel noch etwas anders ab! In den vergangenen Staffeln war das Motto der Modelcastingshow: Je mehr Diversität, desto besser! So durften auch Curvy-Models und ältere Ladys teilnehmen. Das war aber nicht immer so – besonders in den ersten Staffeln war die Jury rund um Modelmama Heidi Klum (49) auf der Suche nach sehr dünnen Nachwuchstalenten. Die einstige Kandidatin Hanna Bohnekamp musste sich bezüglich ihrer Figur sogar krasse Kommentare von den Juroren anhören!

Das verriet sie gegenüber Promiflash. 2010 nahm sie an der Show teil – damals habe man Teilnehmerinnen rausgeworfen, wenn sie nicht den Idealen entsprochen hatten. "Jemand, der zunimmt, der passt da nicht rein und fliegt auch raus. [...] Bei mir war das auch so, dass zum Beispiel Jorge (54) gesagt hat, dass ich abnehmen muss. Das war für mich ganz schlimm", offenbarte Hanna. Doch Jorge Gonzalez sei laut ihr nicht der Einzige gewesen, der ihren Körper kritisiert hat.

"Das hat auch Heidi gesagt, also das kam von allen Seiten", führte sie im weiteren Gespräch mit Promiflash aus. Hanna ist froh, dass die Produktion das Format überarbeitet hat. "Dass sich das verändert hat, finde ich grandios", betonte die Influencerin.

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Heidi Klum und ihre Kandidatinnen beim Finale von "Germany's next Topmodel" 2022

Anzeige

Instagram / jorgechicaswalk Jorge González, "Let's Dance"-Juror

Anzeige

Instagram / hanna_bohnekamp Hanna Bohnekamp, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de