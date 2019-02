Auch Models können unter Schönheitsmakeln leiden! Das beweist aktuell Hanna Bohnekamp. Die heutige 26-Jährige wurde durch ihre Teilnahme an der fünften Staffel von Germany's next Topmodel bekannt. Hinter Siegerin Alisar Ailabouni (29) belegte sie im Jahr 2010 den zweiten Platz. So wie damals sieht das Model heute allerdings nicht mehr aus. Ihre schulterlangen roten Haare sind einer Rapunzel-ähnlichen blonden Wallemähne gewichen und auch das Gesicht der jungen Frau hat sich verändert: Hannas Wangen, Hals und Stirn sind von Pickeln übersät – sogar Jobs wurden ihr deshalb abgesagt!

Im Interview mit T-Online sprach die einstige TV-Show-Kandidatin nun offen über ihre Hautprobleme. "Ich habe schon Absagen wegen meiner Haut bekommen", gestand die Powerfrau, stellte aber auch klar: Sie lasse sich davon ganz sicher nicht unterkriegen. Doch warum hat Hanna plötzlich mit unreiner Haut zu kämpfen? Grund dafür sei, dass sie nach zwölf Jahren die Anti-Baby-Pille abgesetzt habe, so die Influencerin. "Ich hatte immer vor und nach meiner Periode Brustschmerzen. Ich bin nachts vor Brustschmerzen aufgewacht", erklärte sie den Verzicht auf das Verhütungsmittel.

Mit dem Absetzen der Pille verschlechterte sich Hannas Hautbild innerhalb kürzester Zeit dramatisch. Am Anfang habe sie das ziemlich deprimiert – inzwischen lässt sie sich von den Mitessern aber nicht mehr die Laune verderben. "Wenn ich mich verkrieche und mich nur noch geschminkt zeige, dann ist das falsch. Obwohl ich jetzt nicht mehr so aussehe wie früher, will ich mich trotzdem zeigen", machte das Model deutlich.

OHLENBOSTEL,GUIDO, Actionpress Hanna Bohnekamp, Heidi Klum und Alisar Ailabouni beim GNTM-Finale 2010

Instagram / hanna_bohnekamp Model Hanna Bohnekamp

Instagram / hanna_bohnekamp Hanna Bohnekamp, "Germany's next Topmodel"-Finalistin der fünften Staffel

