Die Corona-Pandemie wird auch bald bei Big Brother ein Thema sein! Seit etwas mehr als einem Monat hocken Normalos im wohl berühmtesten Container der TV-Geschichte. Von der neuartigen Atemwegserkrankung haben sie bisher nicht viel mitbekommen, da sie seit Tag eins von der Außenwelt abgeschnitten sind. Doch das soll sich jetzt ändern: Am Dienstag wird "der große Bruder" die Kandidaten über die Corona-Krise aufklären!

Am Dienstag werden Moderator Jochen Schropp (41) und "Big Brother"-Arzt Dr. Andreas Kaniewski die Bewohner live im TV über die aktuelle Lage in Kenntnis setzen. Wie eine Produktionssprecherin gegenüber Bild bestätigt, sei dieser Entschluss in Absprache mit den Familien der TV-WGler gefallen. "Sie können anschließend Fragen dazu stellen und bekommen aktuelle Video-Botschaften von ihren Angehörigen auf den Bildschirm gespielt", heißt es weiter.

Doch was ist mit den neuen Promi-Bewohnern, die vergangene Woche dazu gestoßen sind? Menowin Fröhlich (32), Jade Übach und Co. durften mit keinem Wort die Corona-Epidemie erwähnen. Dies wolle "Big Brother" nun selbst in die Hand nehmen. Nach dieser Info können die 14 verbliebenen Bewohner dann selbst entscheiden, ob sie noch im Haus bleiben oder nicht.

Sat.1 "Big Brother"-Bewohner

Sat.1 "Big Brother"-Bewohner 2020

Sat.1 Menowin Fröhlich, "Big Brother"-Kandidat 2020



