Angelina Heger (28) kann ihr Liebesglück noch immer kaum fassen! Am vergangenen Sonntag überraschten die schwangere Influencerin und ihr Partner Sebastian Pannek (33) ihre Fans mit besonders erfreulichen Nachrichten: Die ehemaligen Reality-TV-Teilnehmer haben sich verlobt! Einen Tag später ist die Beauty noch immer baff über das Ereignis: Im Netz teilte die 28-Jährige jetzt einen Schnappschuss, mit dem sie ihren funkelnden Ring erneut präsentierte!

"Ich kann's noch immer nicht glauben", teilte Angelina mit einem freudigen Emoji via Instagram mit. Mit einem strahlenden Lächeln hält die werdende Mutter stolz ihren Verlobungsring in die Kamera. Mit der Bemerkung "Future Mrs Pannek" gewöhnt sich die brünette Schönheit offenbar bereits an ihren neuen Nachnamen, der schon bald auf sie wartet. Wann das Paar vor den Traualtar tritt, ist bisher allerdings noch nicht bekannt.

Ihr Verlobter Sebastian teilte vor wenigen Minuten via Instagram ebenfalls ein Pärchenbild mit den rührenden Worten: "Meine Zukünftige". Auch die Follower der Bald-Eltern sind ganz aus dem Häuschen: "Wie süß ihr zusammen seid. Ich wünsche euch alles Gute", kommentierte ein Nutzer unter dem Beitrag.

Instagram / angelinaheger Angelina Heger im März 2020

Instagram / sebastian.pannek Angelina Heger, Influencerin

Instagram / sebastian.pannek Sebastian Pannek und Angelina Heger im März 2020



