Die Fans von Modern Family müssen jetzt ganz stark sein. Erst vor wenigen Wochen mussten die Zuschauer das endgültige Ende der beliebten Serie verkraften. Auch für die Darsteller, die kürzlich ihren letzten Drehtag am Set hinter sich brachten, keine leichte Aufgabe. Unter Tränen verabschiedeten sich Schauspieler wie Sofia Vergara (47) oder Sarah Hyland (29) von ihrem Serienzuhause. Jetzt müssen die Stars einen weiteren Abschied verarbeiten: Serienhündin Stella ist verstorben.

Wie The Blast berichtet, weilt die Französische Bulldogge, die im wahren Leben Beatrice hieß, nicht mehr unter den lebenden Vierbeinern. Die Hündin zählte in der Sitcom zur Pritchett-Delgado-Familie und war vor allem der Liebling von Joe Prichett (gespielt von Ed O'Neill). Woran Beatrice gestorben ist, ist aktuell noch nicht bekannt.

Am Set war Beatrice stets beliebt, wie ihr Besitzer schon im Jahr 2017 gegenüber dem Blog Bodie on the Road betonte: "Natürlich liebt es die Crew, mit ihr zu spielen, wenn sie unterwegs ist, weil sie so lustig und clownhaft ist. Sie gehört wirklich zur Familie!" Die Vierbeinerin mit dem weiß-beigen Fell verkörperte Stella in "Modern Family" seit der vierten Staffel. Zuvor hatte diese Rolle Bulldogge Brigitte inne.

Instagram / sofiavergara Ed O´Neill und Sofia Vergara, "Modern Family"-Stars

Instagram / sofiavergara Die "Modern Family"-Stars am Set

Instagram / sofiavergara Der "Modern Family"-Cast 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de