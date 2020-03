In der vergangenen Folge von Germany's next Topmodel musste Lucy die Heimreise antreten. Die Transgender-Beauty konnte in Woche sieben Heidi Klum (46) weder im Shooting noch im Elimination-Walk von sich überzeugen und musste sichtlich geknickt die anderen Mädels verlassen. Doch wie steht die Blondine heute zu ihrem Exit? Immerhin empfanden sie und die GNTM-Girls ihr Ausscheiden als unfair. Lucy verriet aber gegenüber Promiflash, dass sie nun anders darüber denkt!

Im Promiflash-Gespräch betonte die 21-Jährige, dass sie mittlerweile ihre Meinung über ihr "Germany's next Topmodel"-Aus geändert hat. "Damals stand man einfach unter einem enormen Druck, man vergleicht jede Kleinigkeit und legt jedes Wort auf die Goldwaage", erklärte sie. Lucy wünsche ihrer ehemaligen Kontrahentin Maribel, die für viele eigentlich auf der Abschussliste stand, jetzt aber genauso viel Glück, wie den anderen Kandidatinnen.

Die Kas­se­le­rin kann aber Heidis Entscheidung voll und ganz nachvollziehen. "Meine Grenze, was die Verbesserung auf dem Catwalk angeht, war erreicht und ich konnte wirklich nicht mehr viel rausholen", erklärte sie offen gegenüber Promiflash. Sie betonte aber auch, dass es immer ihr Ziel gewesen sei, den ersten Platz zu machen.

