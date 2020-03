Für Lucy endete der große Traum, das nächste Germany's next Topmodel zu werden, vor wenigen Momenten. Die Transgender-Schönheit konnte Modelmama Heidi Klum (46) weder beim Fotoshooting auf dem Hollywood Walk of Fame, noch beim Elimination-Walk am Ende der siebten Episode überzeugen. Auch Gastjurorin Alessandra Ambrosio (38) war nicht begeistert. Jetzt meldet sich Lucy erstmals nach ihrem Aus bei der Castingshow bei ihren Fans!

Auf Instagram schreibt die Blondine: "Leider konnte ich diese Woche weder beim Shooting, noch beim Walk überzeugen. Ich bin froh, dabei gewesen zu sein und werde die Mädels vermissen!" Vor allem von ihren ehemaligen Mitstreiterinnen bekommt Lucy Unterstützung. "Ich bin megastolz auf dich, mein Babe", betont beispielsweise Marie.

Schon kurz nach ihrem Exit wappnet sich Lucy vor weiteren Netz-Reaktionen: "Ich weiß, dass Instagram heute explodieren wird, sowohl mit positivem als auch mit negativem Feedback." Tatsächlich hatte die 21-Jährige in den vergangenen Wochen stark polarisiert. Viele hatten ihre Teilnahme gefeiert, viele Lucys Weiterkommen trotz häufiger Negativ-Kritik allerdings auch kritisiert.

Instagram / lucy.gntm2020.official Lucy, GNTM-Kandidatin 2020

ActionPress GNTM-Lucy im März 2020

Instagram / lucy.gntm2020.official Marie, Lucy, Lijana und Larissa, Kandidatinnen bei GNTM 2020



